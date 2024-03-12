Пентагон не смог объяснить применение Bradley в атаках ВСУ по России

В Пентагоне не смогли прокомментировать заявление Минобороны России о применении Украиной американских бронетранспортеров Bradley для прорыва границы с РФ в Белгородской области. Представитель военного ведомства США сообщил, что на этот вопрос могла бы дать ответ украинская армия.

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«У нас здесь нет этой информации», — передает ТАСС информацию от сотрудника Пентагона.

Он отметил, что на этот вопрос смогли бы ответить ВСУ.

Кроме того, представитель американского военного ведомства не ответил на вопрос о том, противоречит ли применение бронетранспортера военными Украины рекомендациям или инструкциям. Ранее их дал Вашингтон Киеву, чтобы использовать американское вооружение.

В Минобороны России выпустили заявление о том, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины использовала БМП Bradley, чтобы прорваться в Белгородскую область. Однако боевые машины были ликвидированы. Также при этом был уничтожен личный состав ВСУ.