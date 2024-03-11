В ФРГ признали захват военными РФ танка Leopard в Авдеевке

Немецкое издание Bild признало, что военные России захватили танк Leopard 2A6 в боях за Авдеевку. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Bild отметили, что фотография с поврежденным танком была опубликована ВС РФ 10 марта.

«Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная», — говорится в тексте.

Также указывается, что снимок был сделан на севере Авдеевки в 900 метрах южнее села Степовое. По информации таблоида, танк был выведен на поле боя 30 октября, но получил повреждения уже на следующий день.

Один украинский танк Leopard 2 врезался в другой, в результате оба сгорели

Таким образом на данный момент в распоряжении Киева осталось 17 Leopard. При этом около половины из них «постоянно ремонтируются в Литве», подчеркнули в Bild.