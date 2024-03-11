У Конгресса США просят $100 млн на военную помощь Тайваню

Американская администрация запросила у Конгресса США в 2025 году $100 млн на военную помощь Тайваню. Об этом говорится в проекте бюджета от Белого дома.

Это включает $2,1 млрд в качестве иностранной помощи, оказываемой на двусторонней и региональной основе, в том числе $100 млн на отдельный запрос на оказание военной помощи Тайваню, — указано в документе.

В том числе предлагается в том числе ассигновать свыше $4 млрд на создание «более свободных, открытых, защищенных и взаимосвязанных регионов Индийского и Тихого океанов, поддерживающих американские альянсы и партнерства.