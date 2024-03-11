Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем Министра обороны РФ. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства страны.

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— Указом Президента Российской Федерации заместителем Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, — следует из публикации в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что до этого генерал-лейтенант находился на должности командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

В этот же день президент России подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Звание присваивается работникам за их личные заслуги.

1 февраля Владимир Путин своим указом учредил орден «За доблестный труд». Его будут вручать россиянам за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала государства.