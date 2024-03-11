Зеленский рассказал о постройке новых оборонительных линий на Украине

Владимир Зеленский заявил, что на Украине начали постройку трех новых оборонительных линий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, общая протяженность фортификационных сооружений составит две тысячи километров.

«Важная тема – фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача», — рассказал Зеленский в своих социальных сетях.

Ранее Зеленский анонсировал визит на Украину президента Франции Эммануэля Макрона.