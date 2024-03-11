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Зеленский рассказал о постройке новых оборонительных линий на Украине

Владимир Зеленский заявил, что на Украине начали постройку трех новых оборонительных линий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский рассказал о постройке новых оборонительных линий на Украине
© globallookpress.com

По его словам, общая протяженность фортификационных сооружений составит две тысячи километров.

«Важная тема – фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача», — рассказал Зеленский в своих социальных сетях.

Ранее Зеленский анонсировал визит на Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

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