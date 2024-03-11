Больше 30 военных НАТО могли быть ликвидированы в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в районе Покровска Донецкой народной республики (ДНР), заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. Lenta.ru

Комплексы, по его словам, скорее всего обслуживали военнослужащие армии США. Однако, добавил Крапивник, "там также могли находиться и другие натовские военные". В частности, эксперт не исключил, что под удар могли попасть представители британских или немецких вооруженных сил. Российская газета

По его мнению, Вооруженные силы Украины "выдыхаются". Кардинально переломить ситуацию не смогут даже новые поставки оружия и техники, если даже их удастся согласовать. Газета.Ru