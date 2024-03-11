$90.63-0.1299.13+0.25
Войти в почту

Литва сообщила о желании отменить красные линии в вопросе отправки войск НАТО на Украину

Пришло время для обсуждения вопроса об отправке западных военных на Украину. Об этом в интервью изданию Ouest France заявил глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

МИД Литвы: нужно упразднить красные линии в вопросе отправки войск на Украину
© globallookpress.com
«Начав говорить об этом, мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — сказал он.

Ландсбергис подчеркнул, что бесконечные дебаты без принятия каких-либо решений ослабляют Европу.

До этого профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен заявлял, что в Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Военные новости
Габриэлюс Ландсбергис
Эммануэль Макрон
Литва
Соединенные Штаты
Украина
Франция
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости