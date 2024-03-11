Благодаря новым подходам к целеуказанию и межвойсковой связи Вооруженные силы России могут нанести авиаудар по позициям украинской армии в течение одной или нескольких минут. Так оперативность работы российской артиллерии похвалил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Lenta.ru

Таким образом эксперт прокомментировал один из эпизодов боевых действий, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства. Он предположил, что российские войска сконструировали современный разведывательно-ударный комплекс и встроили его в систему передачи информации. Газета.Ru

Вооруженным формированиям Украины становится все сложнее бороться с российскими самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые бомбы, заключил Стариков. ФедералПресс