Картаполов назвал фейком информацию о новой волне мобилизации

Разошедшаяся по соцсетям «фотография» приказа о возобновлении в России частичной мобилизации за подписью главы Минобороны Сергея Шойгу - это фейк. Об этом 11 марта «Парламентской газете» заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Ранее в соцсетях появился «снимок приказа», якобы заверенного министром обороны. В документе указывается, что мобилизационные мероприятия в России планируют возобновить с 25 марта и в дальнейшем до 1 июня призвать на службу не менее 300 тысяч человек. Подобный «приказ», только с меньшим количеством мобилизованных (200 тысяч человек) и другими датами, уже появлялся в интернете в прошлом году. Он также оказался фейком.