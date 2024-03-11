На Украине захотели привязать отсрочку от мобилизации к доходу

Кабинет министров Украины намерен привязать предоставление отсрочки от мобилизации к уровню заработной платы граждан или сумме уплаченных ими налогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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По словам парламентария, в случае принятия такого решения бронирование от мобилизации получат жители страны с ежемесячной заработной платой 35 тыс. гривен (около $915) и больше. Также отсрочки получат те, кто уплачивает более 6,3 тыс. гривен ($165) в качестве налога на доходы физических лиц, и те, кто уплачивает свыше 7,7 тыс. гривен ($201) в качестве единого социального налога.

Кроме того, украинское правительство может предоставить бронирование от мобилизации чиновникам категории A и сотрудникам правоохранительных органов. Вместе с этим предлагается дать отсрочку сотрудникам предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, операторам связи.

«Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с офисом президента месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тыс. гривен», — добавил Гончаренко.

Он пояснил, что такой законопроект можно сравнить с «социальным дарвинизмом». Как следует из данной инициативы, государственные служащие и богачи не должны рисковать своими жизнями ради защиты страны.