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Сунак продлил полномочия главы штаба обороны ВС Британии до осени 2025 года

Адмирал Тони Радакин останется в должности начальника штаба обороны Вооружённых сил Великобритании. Его полномочия будут продлены в соответствии с решением главы британского правительства Риши Сунака.

Сунак продлил полномочия главы штаба обороны ВС Британии
© globallookpress.com

В опубликованном Министерством обороны Соединённого Королевства заявлении отмечается, что полномочия Радакина продлят до осени 2025 года.

Ранее британский премьер заявил, что Лондон был бы готов отразить возможное нападение со стороны России.

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