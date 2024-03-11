Сунак продлил полномочия главы штаба обороны ВС Британии

Адмирал Тони Радакин останется в должности начальника штаба обороны Вооружённых сил Великобритании. Его полномочия будут продлены в соответствии с решением главы британского правительства Риши Сунака.

В опубликованном Министерством обороны Соединённого Королевства заявлении отмечается, что полномочия Радакина продлят до осени 2025 года.

Ранее британский премьер заявил, что Лондон был бы готов отразить возможное нападение со стороны России.