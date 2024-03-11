Военный обозреватель рассказал, что канцлер ФРГ опасается «бесконтрольных» ударов ВСУ по РФ
Речь идёт об атаках с использованием снарядов большой дальности.
Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина распоряжалась ракетами Taurus.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил основатель сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
«Чего опасается Шольц? Он опасается того, что германские ракеты с дальностью действия более 500 км окажутся в распоряжении ВСУ. Что ВСУ смогут наносить бесконтрольные удары по целям в глубине российской территории. Бесконтрольные удары, то есть без контроля германским командованием. В случае такой поставки Taurus на Украину не попадут, но Украина получит британские ракеты, которые Британия уже поставляла, и тогда ничего страшного, с точки зрения Шольца, не случится. Но он ещё не дал добро на эту схему, она родилась буквально сегодня. Шольц беспокоится, чтобы ракеты Taurus не попали на Украину, в такой схеме они туда не попадут, они попадут в распоряжение вооружённых сил Великобритании, которые этими ракетами заместят свои ракеты, которые уедут на Украину. Есть ощущение, что Шольц опасается эскалации ситуации, возможно, его позиции не очень прочные политические, возможно, он просто боится навредить России. У него есть планы дальнейшего сотрудничества с РФ».
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не исключила передачу Украине ракет Taurus.