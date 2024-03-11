Генсек НАТО одобрил поставки Украине ракет большой дальности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не прокомментировал отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus, однако одобрил решения по отправке ракет большой дальности со стороны других стран-членов альянса. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в честь поднятия флага Швеции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, слова генсека передает ТАСС.
«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — заявил Столтенберг в ответ на вопрос о решении Германии не отправлятьTaurus Украине.
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