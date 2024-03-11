МО РФ сообщило об уничтожении семи пунктов управления беспилотниками ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении семи вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Также российские военные поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. За сутки российские военные уничтожили десять снарядов, выпущенных противником с помощью американской РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников ВСУ.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило об уничтожении очередного американского танка Abrams на Авдеевском направлении. На данном направлении суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 430 человек.