Появились подробности попытки прорыва ДРГ в Курскую область

На границе с Курской областью идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Такие подробности о происходящем сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее данным, в бою с диверсантами работает артиллерия. При попытке прорыва в граничащий с Украиной российский регион в районе Теткино пострадал, по предварительным данным, один человек.

О попытках прорыва украинских ДРГ на территорию России стало известно утром во вторник, 12 марта — об этом сообщили военкоры. По их данным, диверсанты на нескольких пикапах пытаются проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. Официально власти приграничных регионов ситуацию пока не комментировали.

Стало известно о боях с украинскими диверсантами в двух регионах России

Ранее, 11 марта, украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки. В составе группы, предварительно, было около 15 человек с автоматами, гранатами и взрывчаткой. Диверсантов отбросили за границы России, пятерых из них ликвидировали.