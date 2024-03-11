Запасы вооружений Европейского союза истощены, и страны объединения должны рассмотреть возможность общего займа для развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской службы внешних связей.

«Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства», — сообщил Боррель.

Глава евродипломатии также заявил, что европейская военная промышленность обеспечивает около 40% потребностей обороны ЕС, что означает, что союз импортирует большую часть используемого им оружия и техники.

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По словам Борреля, последние два года страны объединения делали 78 процентов оборонных закупок вне ЕС.