Президент Польши: страны НАТО должны поднять оборонные расходы

Польша считает, что государствам-членам НАТО нужно повысить оборонные расходы до уровня в 3 процента ВВП. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда. Российская газета

"В США я буду разговаривать с нашими союзниками и с генеральным секретарем НАТО о том, чтобы государства союза тратили на оборону не 2%, а 3% ВВП, чтобы модернизация армии, создание военных запасов было фактом", - цитирует телеканал Polsat выступление Дуды на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в президентском дворце Варшавы. ТАСС

Ранее польский президент заявил, что не верит в возможность нападения России на Польшу. RT на русском