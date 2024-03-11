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Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться через границу Белгородской области

Telegram-канал Mash сообщил о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ через границу в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По информации канала, происшествие случилось утром 11 марта, российские пограничники отбросили группу обратно на территорию Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинская ДРГ пыталась прорваться через границу Белгородской области
© РИА Новости

Как сообщает канал, в составе ДРГ было порядка 15 человек, вооруженных автоматами М4, полным боекомплектом, гранатами и взрывчаткой по типу С4. Канал уточняет, что российские бойцы ликвидировали минимум пять боевиков.

Военкор Евгений Поддубный накануне сообщил о попытке ВСУ прорваться через российскую границу в Грайворонском районе Белгородской области. По данным журналиста, отряд ГУР МО Украины с техникой и живой силой был обнаружен и уничтожен в момент формирования боевых порядков. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военные новости
Евгений Поддубный
Минобороны России
Белгородская Область
Украина