В Харьковской области уничтожено расположение элитных военных ВСУ

Расположение элитных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражено ракетным ударом в Харьковской области. Об сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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«Потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военных там также находились и элитные военизированные подразделения», — сказал собеседник агентства.

Накануне председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявлял, что ночью в Харькове был поврежден инфраструктурный объект.

7 марта украинское издание «Страна» сообщило, что в Харьковской области объявлена принудительная и обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов. В областной администрации заявили, что родители с детьми должны выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводятся.