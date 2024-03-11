$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Белоруссия начала комплексную проверку боеготовности

Министерство обороны Белоруссии начало комплексную проверку боеготовности частей. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Белоруссия начала комплексную проверку боеготовности
© РИА Новости

Как сообщается, Вооруженные силы республики начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. Маневры предусматривают временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

«Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой», — сообщили в Минобороны Белоруссии
Военные новости
Беларусь
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости