Белоруссия начала комплексную проверку боеготовности

Министерство обороны Белоруссии начало комплексную проверку боеготовности частей. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, Вооруженные силы республики начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. Маневры предусматривают временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.