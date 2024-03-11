Белоруссия начала комплексную проверку боеготовности

Министерство обороны Белоруссии начало комплексную проверку боеготовности частей. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как сообщается, Вооруженные силы республики начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. Маневры предусматривают временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.
«Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой», — сообщили в Минобороны Белоруссии
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