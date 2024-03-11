Британская разведка: Украина окончательно зарылась в оборону

ВСУ наращивают строительство оборонительных сооружений на линии фронта. Это говорит об изнуряющем характере конфликта и полном переходе Украины в оборону. Об этом стало известно из последнего отчета британской разведки.

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«ВСУ ускорили строительство защитных сооружений на фронте. Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта», — передает сообщение британского ведомства «Ридус».

Там добавили, что в данной ситуации попытка прорыва сквозь оборону может сопровождаться высокой вероятностью больших потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе руководства и военного командования над усилением обороны Харькова, второго по масштабу города страны. Это связано с продвижением российской армии.