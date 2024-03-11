WP: войска РФ повысили свою эффективность на Украине за счет «планирующих бомб»

Военно-воздушные силы России значительно повысили свою эффективность в конфликте на Украине за счет более активного использования «планирующих бомб». Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на западных экспертов. Газета.Ru

Отмечается, что украинские военнослужащие пожаловались на разрушительную мощь бомб, не оставляющих ничего от их укрепленных позиций. В статье также подчеркивается, что российская армия располагает большими запасами таких боеприпасов, благодаря чему может использовать их «по сотне раз» в день. RT на русском

Кроме того, в ВСУ признали, что не могут противостоять российским авиабомбам, поскольку их системы ПВО не предназначены для такого вооружения. Российская газета