Журналисты британского таблоида The Sun приехали на Украину, чтобы сделать репортаж о танке Challenger 2, и застали момент, как он увяз в грязи. Чтобы спасти машину, пришлось вызывать другой танк.

В январе 2023 года было объявлено, что Британия передаст ВСУ 14 танков Challenger 2. К маю прошлого года в британском Минобороны заявили, что все эти танки уже находятся на Украине.

Главный инженер эскадрильи украинских Challenger 2 с позывным Чол назвал главным минусом танка его мобильность и «способность маневрировать по земле».

«Они продолжают застревать в грязи, потому что они очень тяжелые», - подчеркнул он.

Журналистов The Sun пригласили подняться в башню танка. Вскоре они поняли, что солдаты имели в виду под проблемами мобильности: танк «увяз в трясине». Фото, опубликованное таблоидом, демонстрирует, что гусеницы танка полностью ушли под воду.

Командир эскадрильи Challenger 2 с позывным Кайфарик раскритиковал экипаж танка, состоящий из новичков, так как они слишком медленно шли через овраг. В итоге Кайфарик приказал вызвать второй танк, чтобы вытащить из грязи первый.

Танкисты сообщили The Sun, что только семь из 14 танков, переданных Украине, все еще боеспособны. Британские танки не только были повреждены или уничтожены, несколько из них просто вышли из строя, а доставка запасных частей из Великобритании иногда занимает месяцы. Кроме того, ВСУ не хватает квалифицированных механиков, чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

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Кайфарик добавил, что хроническая нехватка солдат привела к тому, что обученных танкистов сняли с их машин и отправили рыть траншеи для пехоты.

По его словам, танки НАТО создавались для иных целей, чем советские. Он подчеркнул, что советские танки - это боевые машины, созданные для решения множества задач, а британские и натовские танки в основном предназначены для стрельбы «танк против танка».