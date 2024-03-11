NYT: летом ВСУ смогут поднять в воздух только шесть F-16

Будущим летом украинская армия смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 американского производства, сообщило The New York Times.

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«К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть», — говорится в материале.

Также автор публикации отметила, что к лету эксплуатировать эту модель самолётов будет обучено всего лишь 12 украинских лётчиков, а это не составляет полную авиационную эскадрилью.

Ранее сообщалось, что Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16.