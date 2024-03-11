В Британии нашли мертвым наемника, служившего в ВСУ

В Великобритании обнаружили мертвым воевавшего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наемника Гарри Грегга. Об этом сообщает газета The Telegraph.

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По словам родственников, Грегг поехал на Украину вдохновившись речью на тот момент главы МИД Великобритании Лиз Трасс — она заявила, что каждый примкнувший к ВСУ принимает участие в «битве за демократию». Молодой человек не имел необходимой военной подготовке. После возвращения у наемника диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

В декабре 2023 года британец должен был отпраздновать день рождения с друзьями, но не вышел на связь. Родственники обеспокоились этим и пришли к нему домой, где нашли тело Грегга. В заключении судмедэксперта указывается, что наемник покончил с собой, однако его «намерения остались нераскрытыми».

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Напомним, в декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с начала спецоперации российские войска уничтожили свыше 5,8 тысяч иностранных наемников в рядах ВСУ. Кроме того, ликвидированы 103 военных преступника из числа иностранных граждан.