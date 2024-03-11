Спецоперация на Украине 11 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 марта 2024 года.

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает телеканал «Звезда».

Было выпущено 235 боеприпасов. 14 обстрелов произошло на донецком направлении, пятьдесят один - на горловском и три обстрела на ясиноватом.

Восемь человек, в том числе один ребенок были ранены.

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошла новая серия взрывов

Серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Херсон, сообщает RT.

Они произошли в прибрежных районах.

Ранее в восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

ВС России уничтожили ударом ПТУР четвертый танк Abrams ВСУ в районе Бердычей

Российские военные уничтожили четвертый по счету танк Abrams производства США, который стоял на вооружении противника, сообщает «Российская газета».

Бронемашина была ликвидирована в районе населенного пункта Бердычи в Ясиноватском районе ДНР, к северо-западу от Авдеевки.

Abrams был подбит противотанковой управляемой ракетой. После этого один из солдат ВС РФ сделал селфи на фоне подбитого танка.