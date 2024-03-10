Адмирал подтвердил назначение врио главкома ВМФ РФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Эту информацию в беседе с Ura.ru подтвердил российский военачальник, экс-командующий Черноморским флотом РФ, отставной адмирал Владимир Комоедов.

Он отметил, что информация о назначении Моисеева на эту должность достоверная.

«Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — продолжил Комоедов.

Он также сказал, что данную информацию ему сообщили из двадцати источников. Однако адмирал не сказал, какие предпосылки способствовали смене главкома ВМФ.

Стало известно о возможном назначении нового главкома ВМФ России

До этого о смене главкома ВМФ написало издание «Фонтанка».

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Несколько лет он служил на атомных подводных лодках Северного флота. С 3 мая 2019 года он возглавил Северный флот.