Киев решил деньгами мотивировать украинцев воевать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить выплаты военнослужащим для мотивации, сообщил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко в интервью украинскому изданию «Телеграф». По его словам, сейчас украинские солдаты получают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).

Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать, — сказал Горбенко.

Депутат поделился, что во время его поездок на фронт к нему неоднократно обращались военные с предложением поднять выплаты. Найти средства в бюджете, по мнению Горбенко, можно за счет увольнения тех, кто не желает воевать.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа, опубликованного на сайте президента, следует, что она запланирована на апрель и май 2024 года.

Украинский лидер продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. Также украинский лидер продлил всеобщую мобилизацию, исключив тем самым проведение весенних выборов, связанных с окончанием срока полномочий президента.