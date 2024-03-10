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Дрозденко сообщил об уничтожении средствами ПВО БПЛА в Ленинградской области

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Тосненском районе Ленинградской области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Беспилотник сбили в Ленинградской области
© РИА Новости
"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. Жертв и разрушений нет", - написал губернатор.
Военные новости
Александр Дрозденко
Ленинградская Область