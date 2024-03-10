Беспилотник сбили в Ленинградской области

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Тосненском районе Ленинградской области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. Жертв и разрушений нет", - написал губернатор.