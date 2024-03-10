Глава МИД Польши: солдаты НАТО уже находятся на Украине

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Такое признание публично сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Сикорский выступил в Варшаве на мероприятии, посвященном 25-й годовщине вступления Польши в НАТО.

Польский политик сказал, что солдаты из НАТО уже находятся на Украине. При этом он не намерен разглашать, какие именно страны отправили туда своих военных — «в отличие от некоторых политиков».

Сикорский также считает, что присутствие НАТО на Украине не является «чем-то немыслимым», а идея Макрона отправить туда западные войска «имеет доброе намерение».