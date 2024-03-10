Британский танк Challenger утонул в Запорожской области

Появилось фото британского танка Challenger 2, утонувшего в грязи по башню на временно оккупированной части Запорожской области.

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Машина находится на вооружении 82-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Ее представители пытаются что-то сделать по извлечению 64-тонной машины из трясины, но без особого энтузиазма - британец засел накрепко, наглухо.

"R - rasputitsa", - написал опубликовавший фото Dambiev.

Примечательно, что надменные англосаксы Abrams и Challenger не извлекли уроков из горькой судьбы своих собратьев и по-прежнему щеголяют без антидроновой защиты.

С другой стороны, в атаку они уже давно не ходят - хозяева запретили.