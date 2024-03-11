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Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Российские войска улучшили положение на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой
© РИА Новости
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-ймеханизированных бригад ВСУ, 103-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили 11 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое.

За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 430 бойцов, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и американский танк Abrams. Также были поражены САУ M109 Paladin производства США, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО «Град» и пять гаубиц Д-30.

Ранее стало известно, что под Авдеевкой был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — отметили в силовых структурах.
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