В США назвали последствия подавления украинских ПВО армией России

Уничтожение украинских комплексов ПВО российскими военными значительно увеличит возможности ВКС России, заявили аналитики американского портала Military Watch Magazine.

Эксперты пояснили, что Украина до 2022 года обладала достаточно сильной системой противовоздушной обороны.

Систематическая «охота» на комплексы ПВО, которую ведут российские военные, привела к ее значительному ослаблению. Кроме того, добавили аналитики, в настоящее время, на фоне снижения военных поставок со стороны западных стран, Украине нечем заменить уничтоженные машины.

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По их данным, ВС РФ активно используют для уничтожения комплексов ПВО баллистические ракеты «Искандер-М». Они уточнили, что ракеты этого типа не предназначаются для атак на такие цели, но их высокая точность все же позволила применять их для ударов.

Слабость украинской ПВО позволяет российским летчикам более эффективно поддерживать наземные войска, отметили авторы статьи. Они добавили, что особенно ярко это было заметно в Авдеевке.