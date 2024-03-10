Стало известно о применении новой «летающей» бомбы в зоне СВО

Вооруженные силы России впервые применили новую авиабомбу в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал Fighterbomber. Речь идет об УМПБ Д-30СН — универсальном межвидовом планирующем боеприпасе, который представляет собой крылатый снаряд со спутниковой системой самонаведения.

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Диаметр боеприпаса составляет 30 сантиметров. Бомба представляет собой трубу с крыльями, внутри которой находятся блоки управления и более 100 килограммов взрывчатого вещества. Новый вид снаряда можно применять не только с авиацией, но с помощью реактивной системы залпового огня типа «Торнадо-С». В случае с РСЗО к бомбе приделывается двигатель, который превращает ее в ракету.

Россия применила в зоне СВО новое оружие

В настоящее время российские самолеты применяют УМПБ Д-30СН без двигателя. При этом не исключено, что скоро он будет использоваться и в авиационном варианте. По некоторым данным, испытания новой бомбы в зоне СВО проходят успешно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в РФ разрабатывают новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212, который заменит устаревшие Ан-26 и Ан-72. По его словам, опытный образец воздушного судна появится к концу 2026 года. Новый Ил-212 будут отличать дальность полета, повышенная грузоподъемность, простота обслуживания и заправки, а также возможность приземляться на грунтовых необорудованных ВПП.