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Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО России уничтожили один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
© РИА Новости
«Около 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

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