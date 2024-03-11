Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО России уничтожили один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Около 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.