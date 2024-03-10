Мобилизация: последние новости на сегодня 10 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 марта 2024, в материале «Рамблера».

Российского офицера вернули с СВО из-за невыплаченного долга

Из-за уголовного дела о мошенничестве российского офицера внутренней службы ГУФСИН вернули из зоны специальной военной операции, так как он не выплатил займ в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как пишет источник, солдат еще в феврале 2022 года взял микрокредиты и вернул все, кроме одного. Когда он вспомнил о долге, то выплатил его, но уже через два месяца после даты списания. Об уголовном деле он узнал уже в зоне боевых действий. При этом мужчина уверяет, что микрокредитная организация не уведомила его о задолженности.

В марте 2023 года мужчину осудили за мошенничество и уволили с работы. Уголовное дело остается открытым, хотя долг он уже выплатил.

Нелестно отозвавшийся о контрактниках красноярский депутат вернулся из зоны СВО

Из зоны проведения специальной военной операции вернулся депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее высказался о тюремных заключенных среди российских солдат. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на его страницу в «ВКонтакте».

Он указал, что находился в зоне боевых действий с 29 февраля. Там он выполнил все поставленные на поездку задачи, а потом вернулся домой.

Ранее он заявил, что среди солдат, подписавших контракт с ВС РФ для участия в военном конфликте, «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее».

В зоне СВО провели телемост между участниками спецоперации и Казанским высшим танковым военным училищем

Телемост с курсантами Казанского высшего танкового училища и военнослужащими танковых подразделений Центрального военного округа, участвующими в специальной военной операции, провели в зоне боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сеанс связи проходил в формате «вопрос-ответ». Во время телемоста будущие офицеры смогли пообщаться с выпускниками учебного заведения, которые выполняют реальные боевые задачи. Курсанты пожелали им скорейшей победы и возвращения домой.