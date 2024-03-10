Украина может потерять остатки человеческого ресурса и прийти к окончательной гибели в случае нового контрнаступления своих Вооруженных сил. Такое мнение выразил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении армии Украины создать ударную группировку и в этом году снова перейти в наступление.

Мурадов указал, что перспективы нового контрнаступления украинской стороны очевидны — то есть, оно «окончательно погубит» и армию Украины, и саму страну, так как лишит ее «остатков человеческих ресурсов». Постоянный представитель республики Крым сыронизировал, что украинский командующий сухопутными войсками захотел войти в историю как «генерал 200» и прославиться на все свое государство как «почетный гробовщик».

«Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима», — сказал он.

Ранее Asia Times обвинила НАТО в готовности пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов Вооруженных сил Украины на передовой.

Названы условия контрнаступления Украины