Если Киев решится на новое контрнаступление в этом году, это погубит ВСУ и Украину. В этом уверен постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», - отметил он в интервью РИА Новости.

Мурадов назвал анонсировавшего новое контрнаступление Александра Сырского, главкома ВСУ, «почетным гробовщиком».

Ранее «СП» писала о том, что города Украины подвергнуты массированному удару.

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