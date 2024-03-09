$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

В США спрогнозировали ответ России на вторжение НАТО на Украину

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of спрогнозировал ответ России в случае вторжения НАТО на территорию Украины.

В США спрогнозировали ответ России на вторжение НАТО на Украину
© globallookpress.com

По его словам, в этом случае российские войска могут ударить по базам альянса и узлам снабжения в Румынии и Польше. При этом ядерное оружие использоваться не будет, у военных есть конвенциональные ракеты для подобной атаки.

Эксперт добавил, что в последнее время руководство Великобритании и Франции выступает с воинственными заявлениями в адрес Москвы. При эскалации конфликта Россия может нанести весьма чувствительные удары, которые приведут к потерям среди сил НАТО.

Bild рассказал о плане Трампа по Крыму в случае избрания президентом США

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

Военные новости
Ларри Джонсон
Радослав Сикорский
ЦРУ
НАТО
Республика Крым
Москва
Румыния
Соединенные Штаты
Украина
Франция
СВО
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости