Громкие звуки в Севастополе объяснили учениями флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города учениями флота.

«Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов», — сообщил он.

По словам губернатора, тренировка продлится ориентировочно до 20:00.

Ранее в Липецкой области протестировали систему оповещения граждан об авиаопасности на фоне атак украинских беспилотников в Воронежской области.