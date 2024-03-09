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Громкие звуки в Севастополе объяснили учениями флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города учениями флота.

Громкие звуки в Севастополе объяснили учениями флота
© РИА Новости
«Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов», — сообщил он.

По словам губернатора, тренировка продлится ориентировочно до 20:00.

Ранее в Липецкой области протестировали систему оповещения граждан об авиаопасности на фоне атак украинских беспилотников в Воронежской области.

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