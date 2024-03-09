Воевавший за ВСУ лидер французских неонацистов погиб на Украине

Telegram-канал «Военное дело» сообщает, что лидер французских неонацистов Сезар Ожаром ликвидирован под Авдеевкой. Подробности ликвидации наемника Вооруженных сил Украины не приводятся.

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В социальных сетях распространяется информация, что Ожаром прибыл на Украину весной прошлого года. Он был лидером французских футбольных ультрас, а также был близок к ультраправому союзу Groupe Union Dеfense и экстремистской группировке Zouaves Paris («Парижские зуавы»).

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Канал уточнил, что наемники понесли большие потери. Также, говорится в публикации, потери наблюдаются среди членов ВСУ.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство расследует уголовные дела в отношении более 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины. По его словам, среди них граждане США и Грузии, а также подданные Великобритании.