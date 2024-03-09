Подводные лодки США всплыли  в Арктике недалеко от России

Ударные атомные подводные лодки ВМФ США всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу американского командования атлантическими подводными силами.

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В ведомстве пояснили, то подводные крейсера класса «Лос-Анджелес» выполняют миссии в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024.

Перед выполнением очередного задания они прибыли в район временной ледовой базы, размещенной на льдине примерно в 257 км от северного побережья Аляски.

США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике

На базе находится командный центр для управления операциями подлодок, в том числе подледным плаванием, а также инфраструктура для обеспечения постоянного присутствия 60 военнослужащих.

В пресс-службе пояснили, что проведение маневров и их последующий анализ позволят «расширить опыт работы в регионе, улучшить понимание арктической среды и продолжить развитие отношений с другими службами и союзникам».

Отмечается, что в учениях принимают участие канадские, французские, британские, австралийские военные моряки.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года подводная лодка USS Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике, неподалеку от архипелага Земля Франца-Иосифа, на одном из островов которого расположена база Минобороны России «Арктический Трилистник».