ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области

Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. Он добавил, что удары по двум грузовикам нанесли при помощи FPV-дронов, а затем из РСЗО «Град».

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Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области, — написал Ганчев.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем. По его словам, российские подразделения также нанесли удар по расчету дронов, которые осуществляли атаки на Белгородскую область.

До этого он рассказал, что украинская система противовоздушной обороны сбивает менее 20% воздушных целей ВС России. По его словам, сложнее всего ПВО даются крылатые ракеты и авиационные бомбы.

Ранее ветеран боевых действий полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что брать Харьков штурмом нельзя, поскольку это обернется большими потерями. По его мнению, нужны другие способы и тактика. Он допустил, что ВС РФ будут наносить фланговые удары в обход Харькова.