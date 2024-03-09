Министерство обороны России в субботу, 9 марта, опубликовало кадры ликвидации пусковой установки зенитно-ракетной системы С-300 в зоне проведения спецоперации.

На предоставленном видео заметно, как по определенной позиции объекта ВСУ был нанесен удар оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Высокоточная атака ВС РФ смогла уничтожить украинскую пусковую установку ЗРК, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

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В этот же день стало известно, что в ночь с 8 на 9 марта системы противовоздушной обороны уничтожила 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России. Отмечается, что 41 беспилотник был ликвидирован над Ростовской областью, 1 — над Белгородской, 2 — над Курской, и 3 — над Волгоградской.

8 марта истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Удар был осуществлен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Он позволяет производить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.