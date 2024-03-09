Силы ПВО сбили второй украинский самолет за неделю

Силы ПВО в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, отметили в пресс-службе.

Средства ПВО, расчеты антидронных установок уничтожили 197 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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В ведомстве пояснили, что были уничтожены склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад, а также пункт управления дронами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Авдеевском направлении артиллеристы поразили артсистему М777 производства США, боевую машину РСЗО RM-70 «Vampire» производства Чехии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Напомним, что батареи РСЗО RM-70 «Vampire» противник активно применяет при атаках на российские города. В частности, эти системы использовались при обстрелах Белгорода.

На Южно-Донецком направлении были поражены две М777, САУ Caesar» производства Франции, противотанковая пушка «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Ранее сообщалось, что ВКС России и расчеты ПВО в период со 2 по 8 марта сбили истребитель МиГ-29, а также 796 дронов.