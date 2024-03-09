ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России в течение суток отразили две атаки украинской армии на этом направлении, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР.