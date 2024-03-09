В Германии удивились точности применения Россией авиабомб против ВСУ

Армия России наносит удары авиабомбами по Вооруженным силам Украины (ВСУ) с невероятной точностью. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в анализе ситуации для газеты Bild.

«Невероятная точность», — признал он.

Журналист добавил, что стратегия применения авиабомб ВС РФ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) приводит к серьезному давлению на ВСУ ввиду огромного количества потерь среди личного состава украинских войск.

До этого The New York Times писала, что военно-воздушные силы России стали играть более серьезную роль в конфликте на Украине, что способствует продвижению ВС РФ вперед. NYT ссылалась на экспертов, которые отмечали, что подобная тактика принесла успех при взятии Авдеевки.

Как следует из текста, тактика ВС РФ начала меняться в начале прошлого года, когда Россия начала использовать планирующие бомбы, «которые сбрасываются с самолета и преодолевают большие расстояния, ограничивая риск для истребителей от зенитных ракет». Подобное оружие позволяет пробивать подземные бункеры, отмечается в материале.

Ранее в Германии заявили, что ВС РФ эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500.