Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в российском регионе

Село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Губернатор уточнил, что атака велась с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение.

«Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения», — рассказал Гладков.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 47 украинских БПЛА. Как рассказали в Минобороны, один украинский дрон сбили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской. Над Ростовской областью был сбит 41 беспилотник.