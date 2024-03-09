Пентагон не нашел доказательств визитов на Землю пришельцев

Инопланетяне – частый предмет сплетен. Но Пентагон не нашёл доказательств визитов на Землю пришельцев. Об этом говорится в отчёте Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Он посвящён деятельности правящих кругов США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории ТАСС.

Документ представляет собой обзор всех официальных расследований на тему неопознанных летающих объектов, проведенных в США, а также соответствующего содержимого засекреченных и открытых архивов правительств.

Как указано в тексте, полученные оборонным ведомством Соединённых Штатов сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях инопланетян на самом деле оказались итогом неверной идентификации свидетелями. Все расследования, проведённые на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения неопознанных летающих объектов на самом деле касались обычных предметов и явлений. Об этом, в принципе, давно было известно, так что новых фактов не появилось.

Американское военное ведомство также не подтвердило, что правящие круги Соединённых Штатов на протяжении многих лет разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО. Тем самым ведомство опровергло заявления Дэвида Граша (Экс-сотрудника разведывательного сообщества США) о том, что власти державы давно ведут программу по изучению неопознанных летающих объектов.

AARO определило на базе всей предоставленной к настоящему времени информации, что утверждения, касающиеся конкретных людей, известных мест, тестов и документов, якобы связанных с реинжинирингом неземных технологий, являются неточными.

В июле прошлого года Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчётности Палаты представителей Соединённых Штатов Америки заявил, что американские правящие круги разработали тайную программу по обнаружению попавших в аварии неопознанных воздушных феноменов и их последующему реинжинирингу.