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Минобороны: силы ПВО уничтожили 47 беспилотников ВСУ над регионами России

Расчеты сил противовоздушной обороны подбили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над четырьмя регионами Российской Федерации в ночь на 9 марта. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Минобороны прокомментировало уничтожение дронов над четырьмя регионами России
© Газета.Ru

Российским военным удалось перехватить 1 дрон над территорией Белгородской области, 2 — над Курской областью, 3 — над Волгоградской областью и 41 — над Ростовской областью.

Некоторое время назад губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки украинских войск на город Таганрог госпитализирован сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовской областью.

Также стало известно, что медицинское учреждение в Курске, на которую упали обломки сбитого украинского дрона, приостановила прием пациентов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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